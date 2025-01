Ilrestodelcarlino.it - San Mamolo e baby gang: “Ma questo quartiere non è ritrovo di criminali”

Bologna, 30 gennaio 2025 – Il pestaggio ai danni di Giancarlo Gregori in via San, accaduto nella notte del 26 gennaio, sul pianerottolo di casa, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza in città, sullo sfondo la minaccia di bande di ragazzini violenti. I residenti dell’area sono ancora increduli, soprattutto per il fatto che l’episodio sia accaduto in una zona solitamente “tranquilla” come quella nei pressi del Bar Ciccio: “Innanzitutto siamo costernati daepisodio di violenza e ci auguriamo che le forze dell’ordine trovino i colpevoli – commenta Alice Pastorelli, del bar Ciccio –. Tuttavia ritengo sia profondamente sbagliato far passare come pericolosoe, soprattutto,bar. Coi volantini diffamatori che stanno girando per il(il riferimento è ai manifesti in cui si invita a non frequentare il bar Ciccio, ndr), si fa un danno economico all’intera zona.