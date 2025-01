Unlimitednews.it - Rose Villain “Non vedo l’ora di godermi il palco di Sanremo”

Leggi su Unlimitednews.it

di Emanuele BorsellinoMILANO (ITALPRESS) – “Nondiildi”. Cosìin una intervista all’Agenzia Italpress in vista della sua partecipazione alla 75esima edizione del Festival di.Porterai qualcosa di diverso rispetto alla scorsa edizione? Pensi che la prima esperienza al Festival ti abbia ha lasciato qualcosa di cui farai tesoro quest’anno? “Sicuramente CLICK BOOM! mi ha cambiato la vita, l’esperienza al Festival è stata incredibile e mi ha insegnato a non preoccuparmi troppo dell’esterno e diquel. Nondi farlo quest’anno”. risponde la 35enne cantante milanese.L’anno scorso hai detto che non avresti curato particolarmente gli outfit perchè preferivi concentrarti di più sulle performance. Quest’anno farai la stessa scelta o ci sarà qualche sorpresa?“Beh, alla fine mi sono concentrata anche sull’outfit (ride), ma magari ho voluto far vedere di più le mie sfaccettature di artista, di donna.