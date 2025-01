Ilrestodelcarlino.it - Rincari e incentivi ridotti. Le imprese edili tremano: "Servono misure urgenti"

"L’zia sta vivendo una fase di contrazione anche a seguito della recente legge di bilancio, che ha ridotto le aliquote di incentivazione per i bonuszi e introdotto criteri più rigidi per le detrazioni fiscali. Questo ha generato incertezza nelle famiglie e nelle, frenando gli investimenti e compromettendo la riqualificazione degli edifici più energivori". Simone Giglietti (nella foto), imprenditore edile e dirigente Cna Macerata, lancia l’allarme per un settore che in provincia di Macerata conta 4.210attive, in lieve crescita (lo 0,6%) rispetto allo scorso anno. "Ma non bisogna dimenticare – evidenzia – che rispetto a cinque anni fa sono diminuite di 539 unità, un calo significativo dell’11,3%. Il dato positivo dell’ultimo anno rischia oggi di essere compromesso dalle nuove difficoltà legate alla riduzione deglie all’aumento dei costi di produzione".