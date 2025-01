Thesocialpost.it - “Più effetti collaterali che benefici”. I 106 farmaci da evitare nel 2025 secondo Prescrire

Leggi su Thesocialpost.it

La rivista franceseha pubblicato l’aggiornamentodella sua “lista dida”. Si tratta di quei medicinali che,gli esperti, hanno piùche. La “lista nera” delconta 106, che sono stati analizzati tra il 2010 e il 2024, quindi in un arco di tempo molto ampio che ha potuto fornire dati importanti per giungere a tale conclusione.è gestita da una ONG indipendente composta da medici,sti e altri professionisti del settore sanitario. In alcuni casi, isono stati inseriti nella lista perché ritenuti troppo rischiosi rispetto ad alternative più sicure, mentre in altri, la loro efficacia è così bassa da risultare pari a quella di un placebo, rendendo così il loro utilizzo superfluo. Vediamo i risultati.