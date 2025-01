Dailymilan.it - MOVIOLA Dinamo Zagabria-Milan, Gazzetta: ok il rosso a Musah. Ma il rigore su Rafael Leao?

Ecco ladiper la: giusto il, ok anche l’annullamento delsuIlè uscito sconfitto dalla sfida di Champions League contro la, che poteva regalare aineri la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione e di conseguenza un tesoretto da 11 milioni di euro. Niente da fare, però, per il Diavolo, protagonista di una prestazione davvero disastrosa, in cui non sono mancate le polemiche.Secondo quanto ricostruito dalladelladello Sport, però, la direzione di gara dell’arbitro Letexier è stata sufficiente, anche se l’annullamento del calcio diper il, per fallo su, lascia molti, moltissimi dubbi. Nell’azione, infatti, il portoghese sbraccia in maniera molto lieve su Nevistic, prima di essere atterrato dal portiere.