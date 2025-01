Ilfoglio.it - Meloni: "Da Lo voi atto voluto. Se alcuni giudici vogliono governare, si presentino alle elezioni"

L'della Procura di Roma sul caso Almasri "è unchiaramente, tutti sanno che le Procure hanno la loro discrezionalità, come dimostrato da numerosissime denunce dei cittadini contro le istituzioni sulle quali si è deciso di non procedere con l'iscrizione nel registro indagati". Giorgiatorna a parlare del caso Almasri. Si riferisce al procuratore di Roma Francesco Lo Voi che ha iscritto la premier nel registro degli indagati. La premier dice di non essere né preoccupata né demoralizzata, ma convinta ad andare avanti. "Quello che sta accadendo è un danno all'Italia". "A chiunque nei miei panni cadrebbero un po' le braccia: nel mese di gennaio ho f73 ore di volo. Qualcuno mi critica perché porto spesso mia figlia appresso e non si capisce quando la dovrei vedere.