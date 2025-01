Liberoquotidiano.it - Lo Voi, il magistrato con il conflitto di interessi: Meloni indagata e i voli di Stato della toga

Cosa succede quando unentra incon il governo e poi deve prendere una decisione sull'avvio di un'inchiesta che riguarda proprio quel governo con cui è in lite? Non è un caso astratto, un esempio scolastico, è la realtà: il procuratore Lo Voi contesta le decisioniPresidenza del Consiglio (nella persona del sottosegretario Alfredo Mantovano) su una questione dididove, non casualmente, il passeggero sulla rotta Palermo-Roma è lui, il procuratore Lo Voi. Mantovano, che nel governo ha la responsabilità del monitoraggio e dell'autorizzazione dei(pagati dal contribuente), ha qualcosa da eccepire e Lo Voi fa ricorso fino al PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella. Cosa dirà il Capo dello? In un altro mondo, il Lo Voi in lite con Palazzo Chigi non dovrebbe neppure sfiorare casi giudiziari che riguardano l'esecutivo, per ragioni se non giuridiche (che sarebbero fondate) quantomeno di stile e bon ton istituzionale, perché il confine tra giudizio e pregiudizio in questo caso è una pattinata sul ghiaccio sottile.