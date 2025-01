L'incredibile udienza in cui Robert F. Kennedy Jr. nega se stesso per diventare segretario alla Salute

Leggi su Open.online

F.Jr., prima nemico di Trump e successivamente trumpiano per convenienza, è stato interrogato durante l’per la sua conferma comedegli Stati Uniti d’America. Nel corso dell’audizione, ha dimostrato di non conoscere la materia e di non conoscere adeguatamente come funzionino i programmi sanitari americani. Durante le tre lunghe ore di interrogatorio, si è ritrovato a contraddirsi, cercando dire l’etichetta di No Vax che ha segnato la sua notorietà, dichiarandosi pro vaccini, ma è stato messo all’angolo dai fatti.Le (arcinote) prove del sostegno No VaxDi fronte alle dichiarazioni autozioniste di, il senatore indipendente del Vermont, Bernie Sanders, ha mostrato sugli schermi dell’aula le foto delle tutine per neonati promosse e vendute dChildren’s Health Defense, la fondazione no-profit No Vax fondata nel 2016 dallo