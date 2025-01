Anteprima24.it - L’Avellino Basket firma l’impresa, battuta Pesaro

Tempo di lettura: 2 minuti“A parte il finale in cui non siamo riusciti a ribaltare la differenza canestri, siamo stati bravi ad imbrigliare la partita dei nostri avversari. Siamo contenti della performance offensiva da parte di tutti”. E’ questo il commento del coach del, Alessandro Crotti dopo il successo casalingo contro la Vuelle.Il roster irpino ritrova la vittoria, dopo la sconfitta arrivata nel turno precedente Vigevano, battendo al Pala del Mauro la squadra di Spiro Leka con il finale di 82-80. Nonostante le assenze di Aleksa Nikolic e Mikk Jurkatamm, fermi per infortunio, Avellino ha conquistato due punti fondametali. Una gara ben giocata dagli irpini, che hanno trovato energia e verve vincente e la compattezza dei momenti migliori. Tra i migliori Marcellus Earlington 27 punti e 7 rimbalzi coadiuvato da un ottimo Lewis autore di 17 e 12 rimbalzi.