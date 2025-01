Iodonna.it - L'atleta azzura Jasmine Paolini a Mattarella: «Una giornata indimenticabile. La promessa è continuare a migliorarci»

Roma, 30 gen. (askanews) – “Un onore e un privilegio”. Cosìha raccontato l’emozione dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergioil 29 gennaio, nel suo discorso al Quirinale. “Lei, signor Presidente – ha detto rivolta a-, ha riunito tutta la famiglia del tennis azzurro e non porremmo esserne più lieti. E’ un grande orgoglio essere qui tutti insieme, l’Italia del tennis femminile e quella maschile. Abbiamo condiviso due traguardi straordinari, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, ed è stato un momento storico per il tennis italiano e per la storia del nostro paese. Questi successi sono la testimonianza di quel che si può ottenere quando si lavora insieme, con parsimonia e dedizione, determinazione e spirito di squadra.” Leggi anche › Primo oro nel tennis femminile alle Olimpiadi: Errani evittoria storica La tennistadaLo sport, ha aggiunto la numero 1 d’Italia nel ranking WTA, finalista l’anno scorso al Roland Garros e Wimbledon, «ci ha insegnato questo: a perseverare quando le cose non vanno come vorremmo, a non arrenderci mai, ad apprezzare ogni singolo traguardo, a circondarsi di persone che come noi hanno lo stesso obiettivo con cui poter condividere il percorso».