Ilfogliettone.it - Latino al Classico, matematica allo Scientifico: la seconda prova della maturità 2025

Leggi su Ilfogliettone.it

Il ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha ufficializzato le materie scelte per lascritta dell’Esame di Stato. Tra le discipline caratterizzanti troviamo ilper il Liceoe laper il Liceo, comprese le opzioni Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo. Questa decisione, contenuta in un decreto ministeriale, conferma l’attenzione verso le materie cardine di ciascun percorso di studi, mantenendo una struttura solida e coerente con le tradizioni formative italiane.Le materie per i Licei e gli Istituti tecniciOltre ale alla, altre discipline sono state selezionate per i diversi indirizzi scolastici. Per il Liceo Linguistico, laverterà su Lingua e cultura straniera 1, mentre per il Liceo delle Scienze umane sarà Scienze umane, con l’aggiunta di Diritto ed Economia politica per l’opzione Economico-sociale.