La Roma non molla Marmol | si entra nel vivo | CM IT

La Roma non molla Marmol: si entra nel vivo

Ultimi giorni di trattative frenetici nel calciomercato giallorosso: le ultime sulla difesaAttesa questa sera da una sfida decisiva per la qualificazione ai playoff di Europa League, laha salutato Mario Hermoso, atterrato nelle scorse ore in Germania per sostenere le visite mediche e firmare con il Bayer Leverkusen. Dopo Enzo Le Fée e Mathew Ryan, lo spagnolo è il terzo rinforzo estivo che lascia la Capitale e ha persuaso Flroent Ghisolfi a riprendere con forza la trattativa per Mika.Lanon: sinelCM.IT (LaPresse) – Calciomercato.itNei giorni scorsi vi abbiamo raccontato del prepotente ritorno di fiamma per il mancino 23enne, individuato come il ricambio ideale dell’ex Atletico Madrid anche per la sua capacità di giocare sia al centro della difesa che sulla fascia sinistra.