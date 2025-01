Ilrestodelcarlino.it - "La ragazza era terrorizzata, urlava dal bagno"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Abbiamo trovato la. Abbiamo sentito le sue urla dal, dov’era stata nascosta". Un carabiniere ha ripercorso ieri in tribunale i momenti drammatici della vicenda avvenuta il 2 novembre 2020, nel processo che conta cinque imputati. Secondo la ricostruzione, un uomo e una donna furono bloccati da due scooter mentre erano in auto. Poi furono presi a calci e a pugni e sfregiati con coltelli. L’uomo fu abbandonato sanguinante in strada, lacondotta in una vigna e poi in una casa, dove sarebbe stata sottoposta a un abuso sessuale. I carabinieri di Correggio e Novellara, insieme a quelli di Reggio e Guastalla, arrestarono cinque magrebini, tra cui una donna: Mustapha Fadli, oggi 34enne e il 28enne Rafik Fadli, entrambi clandestini e domiciliati a Correggio in via Canolo 44, la casa dove avvenne parte dei fatti contestati.