Napoli Conte | Mancano ancora quattro passi lo scudetto sarebbe un prodigio

scudetto sarebbe un prodigio“. Lo ha detto il tecnoco del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora Mancano quattro passi – ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. Ne Mancano ancora 4, affrontando in trasferta Lecce e Parma che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. E’ tutto da giocare, oggi contava vincere e lo abbiamo fatto”.“Abbiamo vinto con personalità e determinazione, con una squadra consapevole della propria forza in uno stadio a Napoli che oggi ha spinto tanto, essendo il 12mo uomo in campo – ha detto ancora Conte -. Anteprima24.it - Napoli, Conte: “Mancano ancora quattro passi, lo scudetto sarebbe un prodigio” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Loun“. Lo ha detto il tecnoco delAntonioa Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora– ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. Ne4, affrontando in trasferta Lecce e Parma che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. E’ tutto da giocare, oggi contava vincere e lo abbiamo fatto”.“Abbiamo vinto con personalità e determinazione, con una squadra consapevole della propria forza in uno stadio ache oggi ha spinto tanto, essendo il 12mo uomo in campo – ha detto-.

Cosa riportano altre fonti

Napoli, Conte: “Mancano 11 match, abbiamo dimostrato che se vogliamo ci siamo” - Tempo di lettura: < 1 minuto“Mancano 11 partite alla fine del campionato e siamo a un punto dalla testa della classifica dopo una prestazione come quella di oggi. Ci deve far capire che, nonostante le grandi difficoltà che stiamo avendo, se vogliamo noi ci siamo”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo l’1-1 con l’Inter. L’allenatore azzurro ha sottolineato che “oggi contro una squadra top come l’Inter – ha detto – abbiamo dimostrato di aver tenuto testa ed essere stati anche migliori. 🔗anteprima24.it

Mancano quattro finali, nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza Garibaldi - Mancano quattro finali, nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza Garibaldi Dopo Sir Claudio a Milano, ci ha pensato Re Scott a Napoli. La prima doppietta nella partita più importante per il sorpasso nonostante defezioni, infortuni e febbre. Ora ci sono quattro finali ma nel dubbio bisogna fare già una statua ad Antonio Conte in piazza Garibaldi. Nel primo tempo il gol arriva subito ed è ancora McTominay a segnare per il 10° sigillo in campionato. 🔗ilnapolista.it

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n... 🔗calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conte: Mancano altri 4 passi, lo Scudetto del Napoli sarebbe un prodigio; ?? NAPOLI. Conte: Mancano quattro passi ?? VIDEO: la press conference; Conte: Lo scudetto sarebbe un prodigio, mancano 4 passi. L'Inter? Ho guardato la Fiorentina; Napoli, Conte: Champions quasi aritmetica. Lo Scudetto invece.... 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n. 🔗msn.com

Napoli-Torino 2-0, Conte in conferenza stampa: «Lo scudetto sarebbe un prodigio» - «Inter-Roma? Non l'ho vista. Già soffro per le mie partite, non voglio soffrire anche per quelle degli altri». Comincia così il post partita di Antonio Conte, che ... 🔗msn.com

Napoli, Antonio Conte emozionato: "A 4 passi dallo scudetto" - Le parole del tecnico del Napoli Antonio Conte dopo il successo per 2-0 sul Torino che proietta i partenopei soli in testa alla classifica. 🔗msn.com