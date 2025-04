Finale amaro l' Assigeco ko con Rieti

Assigeco Piacenza, sconfitta tra le mura amiche da una Real Sebastiani Rieti quasi sempre in controllo del match. Restano le buone prestazioni di Serpilli, Querci e Suljanovic, gli ultimi a mollare, ma l’attacco ben bilanciato della. Ilpiacenza.it - Finale amaro, l'Assigeco ko con Rieti Leggi su Ilpiacenza.it Termina con una sconfitta l’ultimo incontro stagionale dell’Piacenza, sconfitta tra le mura amiche da una Real Sebastianiquasi sempre in controllo del match. Restano le buone prestazioni di Serpilli, Querci e Suljanovic, gli ultimi a mollare, ma l’attacco ben bilanciato della.

Ne parlano su altre fonti

Final Four: Montecatini c’è. La T Gema vola in finale. Stanic cambia l’inerzia. Legnano ko, ora Roseto - Sae Scientifica 74 La T Tecnica Gema 84 SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Oboe 3, Sodero 8, Raivio 23, Mastroianni 11, Quarisa 6; Gallizzi 8, Agostini 7, Scali 6, Fernandez 2, Lavelli ne, Veronese ne. All. Piazza. LA T TECNICA MONTECATINI: Burini 4, Passoni 6, Toscano 15, D’Alessandro 11, Bedin 17; Stanic 16, Acunzo 9, Savoldelli 6, Di Pizzo, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re. Arbitri: Spessot e Rinaldi. 🔗sport.quotidiano.net

De Minaur in finale a Rotterdam, Bellucci ko in due set (6-1, 6-2) - Il sogno si è interrotto a un passo dall’ultimo gradino: Mattia Bellucci è stato sconfitto nelle semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha mostrato tutta la sua classe, ma è stato nettamente battuto dal solido Alex de Minaur, che per il secondo anno consecutivo raggiunge la finale del torneo olandese. Il numero 3 del tabellone sfiderà il vincente dell’altra semifinale che disputeranno Alcaraz e Hurkacz in serata. 🔗thesocialpost.it

Divisione regionale 1. Academy, sconfitta indolore. Lugo, ko amaro col Massa - Si è chiusa la prima fase del campionato di Divisione Regionale 1 e tutte e tre le formazioni ravennati ritorneranno in campo dal primo week end di marzo per la Poule Play Off, che consiste in tre gironi regionali da cinque squadre ciascuno con gare di andata e ritorno. Non si conosce però ancora la formula successiva e quante si qualificheranno ai playoff e la speranza delle società è che il Comitato Regionale le comunichi entro l’inizio della seconda fase. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

Finale amaro, l'Assigeco ko con Rieti; Per l'Assigeco è amaro anche il finale: saluta la A2 con il ko contro Rieti; La Bakery è salva: manda Fidenza al tappeto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Per l'Assigeco è amaro anche il finale: saluta la A2 con il ko contro Rieti - Termina con una sconfitta l’ultimo incontro stagionale dell’Assigeco Piacenza, sconfitta tra le mura amiche da una Real Sebastiani Rieti quasi sempre in controllo del match. Restano le buone prestazio ... 🔗sportpiacenza.it

A2 - Pesante ko Valtur Brindisi, sconfitta contro l'Assigeco Piacenza fanalino di coda - A sorpresa l'Assigeco Piacenza fanalino di coda batte la Valtur Brindisi ... che perde per 91-82 compromettendo le sue possibilità di scalare la classifica nel rush finale di campionato. Un pessimo ... 🔗pianetabasket.com

Assigeco ko a Nardò: solo la matematica evita la retrocessione - Trentaquattresima giornata dei campionati di serie A2 e B Nazionale per Assigeco e Bakery. Una partita, per l'Assigeco, la cui trama si può identificare nella stagione intera. I lupi perdono 74-70 il ... 🔗today.it