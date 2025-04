Il Papa di tutti ispirava fiducia trasversale | il sondaggio

Papa Francesco otteneva ancora il gradimento di oltre metà degli italiani: il 58%. Negli anni precedenti aveva sfiorato il 90% Repubblica.it - Il Papa di tutti ispirava fiducia trasversale: il sondaggio Leggi su Repubblica.it Nell’ultima indagine sul rapporto fra “Gli italiani e lo Stato”, pubblicata alla fine dello scorso anno,Francesco otteneva ancora il gradimento di oltre metà degli italiani: il 58%. Negli anni precedenti aveva sfiorato il 90%

Altre fonti ne stanno dando notizia

Morto Papa Francesco, Arcidiacono: “Esempio luminoso per tutti noi” - Il Sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco. In una nota il primo cittadino ha sottolineato il ruolo fondamentale del Pontefice nel promuovere la pace, la giustizia sociale e il dialogo nel mondo. “La scomparsa di Papa Francesco lascia in tutti noi fedeli un vuoto incolmabile nel […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

"A Lisbona il Papa ci disse che nella Chiesa c’è posto per tutti, tutti, tutti" - Prato, 22 aprile 2025 – Francesco Lucianò, 27 anni, è un giovane di Prato che sta seguendo un percorso vocazionale con i salesiani di Don Bosco, la congregazione religiosa che si occupa dell’educazione e dell'accompagnamento spirituale dei ragazzi, soprattutto quelli più poveri e bisognosi. Nell’estate 2023 ha partecipato alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, guidata da Papa Francesco. Oggi, dopo la scomparsa del Pontefice, ci racconta il suo ricordo e il senso profondo di quell’esperienza vissuta con oltre un milione di coetanei provenienti da tutto il mondo. 🔗lanazione.it

Papa: dal dolore al ginocchio all’operazione all’addome, tutti i problemi di salute - (Adnkronos) – Oggi il Papa, 88 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite che non passa. L'ultima volta era stato nel giugno del 2023 per risolvere chirurgicamente una occlusione intestinale. Ma nel marzo dello stesso anno si ricoverò per un'infezione respiratoria. Al Santo Padre all'età di 21 anni, quando era […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Il nuovo Consiglio provinciale si insedia e ricorda Papa Francesco e Giorgio Traversone; Addio a Giorgio Traversone. È stato sindaco e assessore; Giubileo, le attese degli italiani per l'Anno Santo: il 70% vuole un maggiore impegno per la pace, il 76% ha fiducia nel Papa; Giubileo, le attese degli italiani per l'Anno Santo: il 70% vuole un maggiore impegno per la pace, il 76% ha fiducia nel Papa (A. Sillioni). 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Papa di tutti ispirava fiducia trasversale: il sondaggio - Nell’ultima indagine sul rapporto fra “Gli italiani e lo Stato”, pubblicata alla fine dello scorso anno, Papa Francesco otteneva ancora il gradimento di oltre ... 🔗repubblica.it

Papa Francesco: mons. Baturi (Cei), “un rapporto di prossimità, fiducia e affetto con la Chiesa italiana” - fiducia e affetto”. Così mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, in un’intervista al Sir definisce il legame profondo tra Papa Francesco e la Chiesa ... 🔗agensir.it

Papa Francesco: card. Zuppi (Cei), “non si è mai risparmiato, il suo è stato l’amore fino alla fine” - “Papa Francesco ha amato fino alla fine. Quel suo giro con la macchina, per salutare tutti e farsi salutare da tutti, è il gesto di un Papa che non si è mai risparmiato”. Lo afferma il card. Matteo Zu ... 🔗agensir.it