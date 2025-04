Ucraina Trump preme su Putin per la tregua Zelensky convince il tycoon | cessate il fuoco prima della pace

«Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, ?Meet the Press?

Ucraina, Trump preme su Putin. Mosca avanza nel Kursk - Entra nella fase finale l’operazione di Mosca per espellere le forze di Kiev dalla regione russa del Kursk mentre arrivano in Russia i negoziatori americani. E c’è nell’aria una telefonata tra Trump e Putin. Servizio di Marco Burini The post Ucraina, Trump preme su Putin. Mosca avanza nel Kursk first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” - (Adnkronos) – La fiducia di Donald Trump in Vladimir Putin comincia a vacillare. Dopo settimane all'insegna dell'ottimismo, il presidente degli Stati Uniti vira decisamente: "Putin non vuole la fine della guerra, mi prende in giro", il verdetto di Trump dopo la trasferta lampo a Roma per i funerali di Papa Francesco, con annesso incontro col […] L'articolo Ucraina-Russia, l’affondo di Trump: “Putin mi prende in giro” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ucraina, Trump sente Putin e prende in contropiede Zelensky che risponde sconsolato: “Così Washington si arrende a Mosca” - Dopo giorni di indiscrezioni, il presidente americano Donald Trump ha confermato, spiazzando tutti, di aver già avuto un colloquio con il suo omologo russo, Vladimir Putin, per riallacciare le relazioni diplomatiche in vista dei negoziati di pace per l’Ucraina. Tuttavia, non è chiaro quanti siano stati i contatti tra i due leader: parlando al New York Post, il tycoon, alla domanda diretta se quella fosse stata la prima conversazione con lo zar, ha risposto in modo sibillino che “è meglio non rivelare” questo dettaglio. 🔗lanotiziagiornale.it

Ucraina, Trump preme su Putin per la tregua. Zelensky convince il tycoon: cessate il fuoco prima della pace - «Siamo vicini, ma non abbastanza». La frase del Segretario di Stato Usa Marco Rubio in uno dei programmi più popolari in America, “Meet the Press” della Nbc, ... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Trump: «Deluso da Putin, smetta di sparare e tratti. Zelensky? Penso sia pronto a cedere la Crimea» - Pressing degli Usa per una tregua dopo l'incontro l'incontro fra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro avvenuto, dice l'ambasciatore ucraino in Vaticano, Andrii Yurash, ... 🔗ilmessaggero.it

Ucraina, Trump attacca Putin: "Vuole la pace o mi sta prendendo in giro?". Il Cremlino: "Pronto a trattare senza precondizioni" - Dichiarazioni che giungono ventiquattro ore dopo il faccia a faccia di Mosca tra il leader del Cremlino e Witkoff. Il primo, secondo il suo portavoce Peskov, ha ribadito di essere pronto a riprendere ... 🔗tg.la7.it