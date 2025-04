NASCAR Cindric vince a Talladega in volata su Preece

Cindric vince per 22 millesimi a Talladega la decima sfida della NASCAR Cup Series 2025. L’americano del Team Penske #22 si impone con Ford per la terza volta in carriera beffando in volata la Mustang #60 RFK Racing di Ryan Preece. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series e della Daytona 500 torna a festeggiare, non accadeva dall’estate dello scorso anno.La prima parte della ‘Jack Link’s 500’ ha visto Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38) tenere per qualche giro il primato prima di cedere il testimone a Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77). Il primo vero colpo di scena è arrivato in occasione del primo pit stop in regime di green flag in seguito ad un incidente che ha prematuramente tolto dai giochi due nomi importanti come Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12). Oasport.it - NASCAR, Cindric vince a Talladega in volata su Preece Leggi su Oasport.it Austinper 22 millesimi ala decima sfida dellaCup Series 2025. L’americano del Team Penske #22 si impone con Ford per la terza volta in carriera beffando inla Mustang #60 RFK Racing di Ryan. L’ex campione dellaXfinity Series e della Daytona 500 torna a festeggiare, non accadeva dall’estate dello scorso anno.La prima parte della ‘Jack Link’s 500’ ha visto Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38) tenere per qualche giro il primato prima di cedere il testimone a Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77). Il primo vero colpo di scena è arrivato in occasione del primo pit stop in regime di green flag in seguito ad un incidente che ha prematuramente tolto dai giochi due nomi importanti come Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).

Su questo argomento da altre fonti

NASCAR, Larson non lascia scampo a Bowman e vince ad Homestead-Miami - Kyle Larson torna a vincere nella NASCAR Cup Series ad Homestead-Miami. Il #5 di Hendrick Motorsports e Chevrolet trionfa per la 30ma volta in carriera, la seconda nel caratteristico impianto che sorge nello Stato della Florida. L’americano riporta Chevrolet al successo ad oltre un mese da Daytona dopo le tre affermazioni di Toyota e la gioia di Ford di settimana scorsa Le prime fasi della ‘Straight Talk Wireless 400’ hanno visto la Ford Mustang #12 Team Penske prende il largo. 🔗oasport.it

NASCAR, Wallace e Cindric vincono i Duels a Daytona - Bubba Wallace ed Austin Cindric vincono i ‘Duels’ a Daytona, gare di qualifica per determinare le posizioni dalla terza alla 41ma in vista della prestigiosa 500 Miglia valida per la NASCAR Cup Series. Toyota scatterà dalla pole per la prima volta grazie alla prestazione di ieri di Chase Briscoe, abile ad imporsi su Austin Cindric. In terza piazza, grazie al successo nel primo ‘Duels’, avremo quindi Bubba Wallace, abile nell’ultimo giro ad imporsi sulla concorrenza a bordo della propria Toyota Camry #23 targata 23XI Racing. 🔗oasport.it

NASCAR, Hamlin sorprende tutti ai box e vince a Darlington - Denny Hamlin vince di forza a Darlington della NASCAR Cup Series 2025. La Toyota #11 di Joe Gibbs Racing trionfa ad una settimana di distanza dal successo di Martinsville ottenendo la 56ma affermazione in carriera al termine di un avvincente overtime. Sconfitto William Byron, al comando per 243 dei 293 giri previsti. I primi passaggi hanno avuto un solo uomo al comando: Byron. Il due volte vincitore della Daytona 500 ha letteralmente dominato la scena siglando il giro più veloce ed entrambe le Stage senza rivali. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

NASCAR | Cup Series: Cindric vince un finale rocambolesco a Gateway!; NASCAR | Blaney vince a Talladega, la Nascar ancora protagonista contro il razzismo; NASCAR, Cindric vince a Talladega in volata su Preece; NASCAR, Suarez vince uno storico photofinish ad Atlanta. 🔗Ne parlano su altre fonti

NASCAR insiders weigh impact of massive Talladega wreck on Joey Logano, Austin Cindric’s championship hopes - There has not been a more consequential moment in the NASCAR Playoffs this year than the late wreck at Talladega. For Austin Cindric and Joey Logano, it was an almost devastating blow to their ... 🔗msn.com

Austin Cindric Is Unplayable In DFS This Weekend At Talladega - 12 months agoAustin Cindric qualified on the front row for this weekend's GEICO 500 at Talladega Superspeedway, and this should cause DFS players to immediately remove him from their player pool. 🔗rotoballer.com