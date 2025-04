Conte e la corsa scudetto | Mancano quattro passi Non ho visto la partita dell' Inter

quattro giornate siamo. Napolitoday.it - Conte e la corsa scudetto: "Mancano quattro passi. Non ho visto la partita dell'Inter" Leggi su Napolitoday.it "Non è la prima volta che siamo in testa alla classifica, non è una novità. Siamo stati la squadra che è stata più in testa al campionato. Le partite iniziano ad essere sempre meno e qualsiasi errore lo puoi pagare in maniera importante. Godiamoci questo momento. Agiornate siamo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, Conte: "Okafor non sopporta certi carichi di lavoro". La mossa che rischia di decidere la corsa Scudetto - Noah Okafor è affaticato e rischia concretamente di saltare la sfida, da grande ex, contro il Milan che chiuderà la domenica della 30esima... 🔗calciomercato.com

Lele Oriali a Radio CRC: «Napoli in corsa scudetto. Conte è un fuoriclasse, ma la testa si alza solo all’ultima giornata» - Lele Oriali a Radio CRC: «Napoli in corsa scudetto. Conte è un fuoriclasse, ma la testa si alza solo all’ultima giornata»"> Lele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, parlando a 360 gradi del momento degli azzurri, della corsa scudetto, della figura di Antonio Conte e di alcuni ricordi personali legati alla sua carriera. Sulla stagione del Napoli: «L’obiettivo iniziale era la qualificazione alle coppe europee, possibilmente dalla porta principale. 🔗napolipiu.com

Il Mattino: “Napoli, corsa allo scudetto in salita: Conte chiede una rosa più forte, ma il gap economico con l’Inter pesa” - Il Mattino: “Napoli, corsa allo scudetto in salita: Conte chiede una rosa più forte, ma il gap economico con l’Inter pesa”"> «Questa squadra sta facendo qualcosa di straordinario». Così Antonio Conte, due settimane fa, dopo la vittoria sulla Fiorentina – l’unica nelle ultime sette giornate. Un’affermazione che, come osserva Francesco De Luca sulle colonne de Il Mattino, va letta oltre i semplici risultati: nelle parole del tecnico c’è la consapevolezza di un percorso complicato, segnato da infortuni, cambi di modulo e un organico costretto spesso al turnover. 🔗napolipiu.com

Approfondimenti da altre fonti

Conte e la corsa scudetto: Mancano quattro passi. Non ho visto la partita dell'Inter; Napoli, Conte a sorpresa: “Non ho visto Inter-Roma, soffro troppo”; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Il Napoli raggiunge l’Inter in vetta: la corsa scudetto domina anche i social. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, Conte: “Mancano 4 passi, lo Scudetto sarebbe un prodigio. Inter-Roma? Non l’ho vista” - Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo la vittoria del suo Napoli che ha rifilato un netto 2 a 0 al Torino. Queste le parole dell`allenatore leccese. INTER-ROMA &n. 🔗msn.com

Conte: "Mancano altri 4 passi, lo Scudetto del Napoli sarebbe un prodigio" - SERIE A - Le parole dell'allenatore del Napoli dopo il successo sul Torino: "Non ho visto la partita dell'Inter, anche perché già soffriamo per noi: perché dobb ... 🔗eurosport.it

Conte,oggi passo avanti, lo scudetto sarebbe un prodigio - "Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Lo sc ... 🔗msn.com