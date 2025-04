Retegui replica a Karlsson 1-1 tra Atalanta e Lecce

Atalanta continua il suo periodo di luci e ombre non andando oltre a un pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, facendosi avvicinare dalle diretti concorrenti per la qualificazione in Champions League. Gli orobici salgono a quota 65, tre in più della Juve e 5 in più di Bologna e Roma.

