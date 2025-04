Highlights Serie A | Fiorentina-Empoli 2-1 | Mandragora l’ha fatto brutto

Fiorentina-Empoli, partita delle 15 e valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, è finita 2-1. Grandissimo gol di Mandragora. Di seguito il video con i gol e gli Highlights della partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.VITTORIA VIOLA – Al Franchi va in scena il derby tra Fiorentina ed Empoli. Si lotta per l’Europa e per non retrocedere, con la formazione di Roberto D’Aversa reduce dalla sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. La Viola giovedì se la vedrà con il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Il primo tempo della squadra di Palladino è dirompente, tant’è che dopo sette minuti va in gol con Yacine Adli, preferito a Fagioli. Il centrocampista francese ex Milan è in grande spolvero e al 25? sigla l’assist per il fantastico gol di Rolando Mandragora. Inter-news.it - Highlights Serie A | Fiorentina-Empoli 2-1: Mandragora l’ha fatto brutto Leggi su Inter-news.it , partita delle 15 e valida per la trentaquattresima giornata diA, è finita 2-1. Grandissimo gol di. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.VITTORIA VIOLA – Al Franchi va in scena il derby traed. Si lotta per l’Europa e per non retrocedere, con la formazione di Roberto D’Aversa reduce dalla sconfitta contro il Bologna in Coppa Italia. La Viola giovedì se la vedrà con il Real Betis nella semifinale di andata di Conference League. Il primo tempo della squadra di Palladino è dirompente, tant’è che dopo sette minuti va in gol con Yacine Adli, preferito a Fagioli. Il centrocampista francese ex Milan è in grande spolvero e al 25? sigla l’assist per il fantastico gol di Rolando

