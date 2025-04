Serie B risultati 35esima giornata | tris del Palermo al Catanzaro Juve Stabia ko

Serie B, con il Palermo che sconfigge il Catanzaro al Ceravolo e la Juve Stabia che cade al Druso contro il Sudtirol. I rosanero si rialzano dopo la sconfitta dello scorso turno e conquistano tre punti importantissimi in ottica playoff, che gli permettono, tra l'altro, di raggiungere proprio i calabresi al sesto posto in classifica. Caserta deve analizzare cosa non va nella sua squadra, dato che quello di oggi è il quarto match senza una vittoria. Problemi anche per la Juve Stabia, che contro il Sudtirol centra la seconda partita consecutiva senza vittorie. Nonostante questo, però, i gialloblù restano stabilmente al quinto posto, in piena zona playoff. Per la squadra di Castori questa vittoria sa tanto di liberazione, dato che sale al tredicesimo posto e abbandona le zone roventi della classifica. Sport.quotidiano.net - Serie B, risultati 35esima giornata: tris del Palermo al Catanzaro, Juve Stabia ko Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Non mancano le sorprese nei posticipi dellaB, con ilche sconfigge ilal Ceravolo e lache cade al Druso contro il Sudtirol. I rosanero si rialzano dopo la sconfitta dello scorso turno e conquistano tre punti importantissimi in ottica playoff, che gli permettono, tra l'altro, di raggiungere proprio i calabresi al sesto posto in classifica. Caserta deve analizzare cosa non va nella sua squadra, dato che quello di oggi è il quarto match senza una vittoria. Problemi anche per la, che contro il Sudtirol centra la seconda partita consecutiva senza vittorie. Nonostante questo, però, i gialloblù restano stabilmente al quinto posto, in piena zona playoff. Per la squadra di Castori questa vittoria sa tanto di liberazione, dato che sale al tredicesimo posto e abbandona le zone roventi della classifica.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie B, risultati 35esima giornata: il Pisa si avvicina alla Serie A, il Frosinone frena lo Spezia - Brescia, 26 aprile 2025 – Per un Sassuolo che ha già conquistato la promozione in massima serie, c'è un Pisa alla ricerca dello sprint decisivo per abbandonare la cadetteria e garantirsi un posto in Serie A nella prossima stagione. Grazie alla vittoria contro il Brescia e al pareggio dello Spezia contro il Frosinone, i punti di distacco tra gli uomini di Inzaghi e il terzo posto sono diventati nove, e, con quattro giornate rimanenti, il traguardo si avvicina sempre di più. 🔗sport.quotidiano.net

Risultati Serie A, Milan-Como 2-1: tabellino e marcatori | News - Il tabellino completo di Milan-Como, partita della 29^ giornata della Serie A 2024-2025: i numeri di quanto accaduto nel match di 'San Siro' 🔗pianetamilan.it

Calendario Serie B 2024/2025: date, orari, partite, risultati, classifica - Tutte le informazioni sul torneo cadetto e il programma giornata per giornata: Calendario Serie B 2024/2025 La Serie B 2024/2025 ha preso forma con il sorteggio del calendario del campionato, che è stato effettuato mercoledì 10 luglio nella cornice di Piazza Europa, a La Spezia, a partire dalle ore 19.00. Calendario Serie B 2024/2025: ancora […] 🔗calcionews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie B, risultati 35esima giornata: tris del Palermo al Catanzaro, Juve Stabia ko; Serie B: colpaccio del Modena a Bari, Sampdoria ancora battuta. La Cremonese scatta verso i playoff, il Sassuolo vince ancora; Serie B, risultati 35esima giornata: il Pisa si avvicina alla Serie A, il Frosinone frena lo Spezia; Serie B Nazionale Old Wild West – Così la 35^ giornata. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie B, risultati 35esima giornata: tris del Palermo al Catanzaro, Juve Stabia ko - I rosanero superano il Catanzaro al Ceravolo, mentre il Sudtirol vince contro la Juve Stabia in casa e fa un grande balzo in classifica ... 🔗msn.com

Serie B, i risultati della 35^ giornata - Per la 35^ di B il Pisa vince a Brescia e si avvicina ancor più alla Serie A. Il Sassuolo già promosso passa anche a Cesena, finisce 2-2 tra Frosinone e Spezia. Successo della Cremonese sul Mantova, i ... 🔗sport.sky.it

Serie B: i risultati della 35 ^ giornata. Vincono Palermo e Sudtirol - I due posticipi della 35^ giornata del campionato di Serie B hanno dato esiti a sorpresa, con Sudtirol e Palermo vittoriose nei rispettivi incontri. Il Sudtirol batte 2-0 le Vespe ed esce dalla zona p ... 🔗sportpaper.it