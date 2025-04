Due ore in coda per pregare sulla tomba di Francesco | il culto è già iniziato

Repubblica.it - Due ore in coda per pregare sulla tomba di Francesco: il culto è già iniziato Leggi su Repubblica.it Turisti, famiglie, scout, preti, legioni di suore e 110 cardinali. Ieri 70mila persone si sono accalcate a Santa Maria Maggiore. Un porporato nell’omelia: “Diventerà seconda solo a San Pietro”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Assassin’s Creed Shadows: i titoli di coda durano due ore, “surclassano” quelli The Last of Us Parte 2 - Assassin’s Creed Shadows è un progetto mastodontico che ha richiesto un lavoro importante da parte di Ubisoft per la sua realizzazione. E dimostrazione più evidente di questo concetto è la durata dei titoli di coda: oltre due ore per elencare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del gioco. Si tratta di un tempo decisamente superiore rispetto ad altri titoli di grosso calibro come The Last of Us Parte 2, che si ferma a 16 minuti, o Red Dead Redemption 2, che raggiunge i 34 minuti. 🔗game-experience.it

Scoperto pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, in disintegrazione: perde l'equivalente dell'Everest ogni 30 ore - Continuando a disintegrarsi con questa velocità, svanirà completamente nel giro di 1 o 2 milioni di anni E' stato scoperto un pianeta con la coda da cometa a 140 anni luce dalla Terra, che si sta disintegrando e perde l'equivalente del Monte Everest ogni 30 ore. Se continua a dissolversi con 🔗ilgiornaleditalia.it

Tir in fiamme nella galleria dell’A12: Liguria tagliata in due, autostrada chiusa da ore e traffico nel caos - Mattinata di inferno sulla A12 Genova-Sestri Levante, dove un tir ha preso fuoco all’interno di una galleria, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, provocando il blocco totale del traffico in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 e, a distanza di oltre nove ore, la rete autostradale ligure è ancora paralizzata. Viabilità interrotta e chilometri di code Per motivi di sicurezza e per consentire le ispezioni alla volta del tunnel, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le carreggiate, causando chilometri di coda e forti disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Se ne parla anche su altri siti

Papa Francesco, le notizie di oggi | Chiusa la tomba a Santa Maria Maggiore, 60 mila fedeli in visita: alle 7 la riapertura; Papa Francesco, due ore di coda per il pellegrinaggio alla tomba di Francesco. In 200mila alla messa in suffra; I cardinali alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore, basilica piena; Messa in suffragio del Papa. Giubileo adolescenti, 200 mila a San Pietro. Cardinali a S.M. Maggiore - Zuppi rientra a Bologna e celebra due messe, poi riparte per Roma. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Due ore in coda per pregare sulla tomba di Francesco: il culto è già iniziato - Turisti, famiglie, scout, preti, legioni di suore e 110 cardinali. Ieri 70mila persone si sono accalcate a Santa Maria Maggiore. Un porporato nell’omelia: ... 🔗repubblica.it

Assassin’s Creed Shadows: i titoli di coda durano due ore, “surclassano” quelli The Last of Us Parte 2 - E dimostrazione più evidente di questo concetto è la durata dei titoli di coda: oltre due ore per elencare tutti coloro che hanno contribuito allo sviluppo del gioco. Si tratta di un tempo decisamente ... 🔗game-experience.it

Assassin's Creed Shadows ha due ore di titoli di coda - Dopo due giorni sul mercato, iniziano ad apparire post sui social media da parte di persone che hanno già completato il gioco. Si stima che un normale playthrough della campagna e di alcune ... 🔗msn.com