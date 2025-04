Salute della prostata | la prevenzione passa dalla risonanza magnetica multiparametrica

Salute della prostata è un tema centrale nel benessere maschile, soprattutto con l'avanzare dell'età. Questo piccolo organo, spesso trascurato fino alla comparsa di sintomi evidenti, è invece strettamente legato a molte funzioni dell'apparato genito-urinario. La sua condizione può risentire.

A Sanremo il ministero della Salute lancia la campagna ‘La prevenzione in dieci note’ - (Adnkronos) – Nel 2024 sono state 390mila le nuove diagnosi di tumore in Italia, la possibilità di guarigione è del 50%, e 3 milioni e 700mila persone oggi convivono con il cancro (fonte 'I numeri del cancro 2024'). "La prevenzione può salvare la vita in 40 casi su 100. Bastano 10 semplici regole che la […] 🔗periodicodaily.com

Tumore della prostata, Bayer e padel insieme per la prevenzione - MILANO - Un torneo di padel in nome della prevenzione del tumore della prostata. Sabato 12 aprile 64 giocatori, professionisti e amatori, si sono sfidati a Milano su invito di Bayer Italia durante l'evento "Padel per la prevenzione del tumore della prostata". Prima dell'inizio delle partite si è ten 🔗ilgiornaleditalia.it

Attività fisica e salute: proposta di legge per un articolato programma di prevenzione - Il Presidente della Federazione italiana ed europea di medicina dello sport, On. Maurizio Casasco, ha presentato una proposta di legge finalizzata al miglioramento del benessere psicofisico e dello stato di salute della popolazione attraverso un programma di azioni di prevenzione primaria, secondaria e terziaria per il contrasto e il trattamento delle principali patologie croniche non trasmissibili. 🔗iltempo.it

