Papa Francesco il popolo dei 200mila San Pietro gremita per il Giubileo degl adolescenti e la messa in suffragio

Roma, 28 aprile 2025 – I volti dei ragazzi, quelli che cercano la bussola e l'avevano trovata nel Papa della Misericordia. Si è rivolto a loro ieri il cardinale Pietro Parolin - che resta saldamente tra i Papabili - nella messa in suffragio di Francesco, piazza San Pietro era affollata da 200mila persone. Ma il colpo d'occhio è tutto per i giovani arrivati a Roma da ogni angolo del pianeta, per tre giorni sono stati i protagonisti del Giubileo dedicato agli adolescenti. Sono gli stessi che sabato erano ovunque, lungo i sei chilometri di corteo funebre percorsi dalla Papamobile, 'scortata' fino all'approdo in Santa Maria Maggiore. Con gli stemmi, le bandierine, i calzoni corti, alcuni legati in file interminabili, per non perdersi in mezzo alla marea. Seduti per terra, concentrati in quell'esperienza.

