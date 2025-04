Politano e l’annuncio che infiamma la lotta Scudetto | la bordata all’Inter è chiarissima!

Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match in conferenza stampa.Politano: "Ci conosciamo a memoria, Lukaku ci fa sentire importanti"Rispetto al valore del match contro il Torino:"Sapevamo l'importanza della partita contro il Torino.

