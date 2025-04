Verso il Conclave | i due grandi elettori gli anziani e il traghettatore Geopolitica lombarda dei porporati

grandi elettori“ chiamati a scegliere il successore di Papa Francesco: Pierbattista Pizzaballa e Oscar Cantoni. Il primo è il patriarca latino di Gerusalemme, francescano, da venti anni in Terra Santa ma originario di Cologno al Serio, nella bergamasca, dov’è nato 60 anni fa, il 21 aprile. È stato nominato cardinale da Papa Francesco come Cantoni, 74 anni, vescovo di Como, originario di Lenno (porporato da tre anni). Ad avere origini lombarde è anche il “traghettatore“, Giovanni Battista Re, nato a Borno, in Val Camonica (Brescia): suo il compito di presiedere le esequie di Papa Francesco in qualità di cardinale decano, suo il compito di aprire il Conclave, anche se poi non potrà sedere tra i 135 elettori (dei 252 cardinali attuali) per sopraggiunti limiti d’età: ha 91 anni, dagli 80 in su non si può votare. Ilgiorno.it - Verso il Conclave: i due grandi elettori, gli anziani e il traghettatore. Geopolitica lombarda dei porporati Leggi su Ilgiorno.it Milano – Due lombardi saranno tra i ““ chiamati a scegliere il successore di Papa Francesco: Pierbattista Pizzaballa e Oscar Cantoni. Il primo è il patriarca latino di Gerusalemme, francescano, da venti anni in Terra Santa ma originario di Cologno al Serio, nella bergamasca, dov’è nato 60 anni fa, il 21 aprile. È stato nominato cardinale da Papa Francesco come Cantoni, 74 anni, vescovo di Como, originario di Lenno (porporato da tre anni). Ad avere origini lombarde è anche il ““, Giovanni Battista Re, nato a Borno, in Val Camonica (Brescia): suo il compito di presiedere le esequie di Papa Francesco in qualità di cardinale decano, suo il compito di aprire il, anche se poi non potrà sedere tra i 135(dei 252 cardinali attuali) per sopraggiunti limiti d’età: ha 91 anni, dagli 80 in su non si può votare.

I numeri, da soli, non bastano a spiegare quella maggiore "internazionalizzazione del conclave" di cui si è molto parlato negli ultimi giorni. Certo, la percentuale di cardinali elettori europei non è più egemone, ma rimane comunque alta con almeno 59 porporati che entreranno alla Sistina come rappresentanti dei fedeli del Vecchio Continente. Il vero punto riguarda il fatto che due continenti su tutti, Africa e Asia, stanno accrescendo il proprio peso politico in seno alla Chiesa.

