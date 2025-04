Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa

Pordenone campione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al Sedegliano) e - di fronte a 1.200 spettatori - alza al cielo la coppa per la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e. Pordenonetoday.it - Il Pordenone FC batte anche il Sedegliano e alza la coppa Leggi su Pordenonetoday.it Giornata di festa al Bottecchia per ilcampione della Promozione, che ritrova il successo (3-0 al) e - di fronte a 1.200 spettatori -al cielo laper la vittoria del girone, consegnata a capitan Alberto Filippini dal presidente della Figc regionale Ermes Canciani e.

