Trump | Ottimo incontro con Zelensky Putin deve fermarsi

incontro con Zelensky è andato bene. Mi fido di Putin? Ve lo farò sapere in due settimane, più o meno. Voglio che smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo". Donald Trump continua a ritenere raggiungibile la pace tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti è reduce dalla trasferta lampo . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – "L'conè andato bene. Mi fido di? Ve lo farò sapere in due settimane, più o meno. Voglio che smetta di sparare, si sieda e firmi un accordo". Donaldcontinua a ritenere raggiungibile la pace tra Ucraina e Russia. Il presidente degli Stati Uniti è reduce dalla trasferta lampo .

Papa: Zelensky, ottimo incontro con Trump, speriamo in risultati concreti - Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto Donald Trump prima dei funerali di Papa Francesco a San Pietro. “Proteggere la vita del nostro popolo. Un cessate il fuoco completo e incondizionato. Una pace affidabile e duratura che impedisca lo scoppio di un’altra guerra. 🔗lapresse.it

Vertice Trump-Zelensky nella Basilica di San Pietro. Il presidente ucraino: “Ottimo incontro che può diventare storico” - ROMA (ITALPRESS) – Un “ottimo incontro” che ha il potenziale “per diventare storico”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha commentato l’incontro di circa 15 minuti avuto con il capo della Casa Bianca, Donald Trump prima dell’inizio della cerimonia funebre di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. “Ottimo incontro. Abbiamo discusso a lungo a tu per tu. Speriamo in risultati concreti su tutto ciò che abbiamo trattato”, ha scritto Zelensky su X ricordando come punti principali “proteggere la vita del nostro popolo, un cessate il fuoco completo e incondizionato, una pace ... 🔗unlimitednews.it

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

