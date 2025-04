Avellino il grande ritorno

Avellino si scrolla di dosso la polvere del tempo: vince il girone C, conquista la Serie B, riaccende l'orgoglio sopito. L'Irpinia, terra dura e fedele, si risveglia.L'epopea delle undici vittorie. Avellinotoday.it - Avellino, il grande ritorno... Leggi su Avellinotoday.it Sette anni di attesa gravano sulle spalle della città come un peso antico, e oggi, finalmente,si scrolla di dosso la polvere del tempo: vince il girone C, conquista la Serie B, riaccende l'orgoglio sopito. L'Irpinia, terra dura e fedele, si risveglia.L'epopea delle undici vittorie.

Avellino, per la Serie B non serve "pazienza". La grande rimonta, un ritorno atteso 7 anni - tra cui un 4-0 contro il Crotone e un 3-0 contro la Juventus Next Gen La grande rimonta Con le esclusioni di Taranto e Turris la classifica del Girone C è cambiata, con l'Avellino che di fatto ha ... 🔗tuttomercatoweb.com