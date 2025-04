Inter-news.it - Bergomi rimarca: «Inter ha due problemi. Età media e infortuni pesano!»

Giuseppeha parlato della corsa scudetto, indicando i motivi per cui l’sta cedendo il passo al Napoli di Antonio Conte.LA PROSPETTIVA – Giuseppesi è così espresso a Sky Sport sul momento dell’: «In Champions League hanno mostrato la giusta attenzione per restare in partita. Nelle ultime 3 sfide perse dai meneghini, di fronte ci sono state squadre forti. L’non aveva margine d’errore e si trovava con qualche uomo fuori. Io sottolineo l’etàdei calciatori, la più alta in Italia, e i tanti. Ricordiamoci inoltre com’è iniziato il Campionato, con vari Nazionali dell’che non erano in forma e Lautaro Martinez che doveva recuperare dall’o».sul percorso stagionale dell’IL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito: «Non so come l’hanno vissuto questo momento, ma è fin dall’inizio che è così.