Lazio-Parma | a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions formazioni e tv

Lazio, sia al Parma, squadre che domani, 28 aprile 2025, alle ore 20:45 si affronteranno in una delle partite di questo ricco lunedì sera di Serie A. Da una parte la rincorsa Champions League della Lazio, dove i biancocelesti devono vincere e sperare in passi falsi di alcune rivali per ritrovare il quarto posto a lungo loro in stagione. Dall'altra un Parma che con i tre punti potrebbe mettere la freccia nella sua rincorsa salvezza e confermare la massima categoria anche in questa stagione.La Lazio ha reagito all'eliminazione di Europa League. Sport.quotidiano.net - Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv Leggi su Sport.quotidiano.net Roma 27 aprile 2025 - Le partite di stagione volgono ormai al termine e con solo 15 punti da assegnare da qui a fine campionato, chi ancora deve raggiungere i propri obiettivi cerca quello scatto necessario a fare la differenza. Questo discorso si applica perfettamente sia alla, sia al, squadre che domani, 28 aprile 2025, alle ore 20:45 si affronteranno in una delle partite di questo ricco lunedì sera di Serie A. Da una parte la rinLeague della, dove i biancocelesti devonoe sperare in passi falsi di alcune rivali per ritrovare il quarto posto a lungo loro in stagione. Dall'altra unche con i tre punti potrebbe mettere la freccia nella sua rinsalvezza e confermare la massima categoria anche in questa stagione.Laha reagito all'eliminazione di Europa League.

Su questo argomento da altre fonti

Europa League, Bodo/Glimt-Lazio 2-0: Saltnes doppietta, a Baroni serve l'impresa all'Olimpico per raggiungere la semifinale - La Lazio perde per due a zero contro il Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Baroni regge un tempo sul campo sintetico norvegese, sbandando all'inizio e salvata da un super intervento di Mandas per poi limitare la squadra di casa pur senza creare occasioni... 🔗romatoday.it

Bucchi non cambia: "Giocheremo all'attacco. Serve voglia di vincere" - Cristian Bucchi ha parlato stamani in conferenza stampa: “Domani serve quella voglia di vincere che non ho visto ad Ascoli. L’Arezzo è una squadra forte, le sconfitte di queste giornate sono nate da mancanze nostre più che da meriti avversari, fatta eccezione per la trasferta di Terni. Non mi... 🔗arezzonotizie.it

Saltnes e Hauge fanno impazzire la Lazio: 2-0 Bodo/Glimt, al ritorno serve un'impresa per Baroni - Bodo Glimt-Lazio, andata dei quarti di finale di Europa League TABELLINO BODO/GLIMT-LAZIO 2-0 MARCATORI: 47` Saltnes (BG), 69` Saltnes (BG) B... 🔗calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv; Lazio-Parma, le probabili formazioni: Baroni punta ancora su Castellanos e Dia, torna Isaksen; Lazio-Parma, Baroni punta la sfida: la preparazione del tecnico; Esclusiva | Apolloni: Lazio trai esperienza dall'Europa. Nel Parma c'è un giocatore che…. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lazio-Parma: a Baroni serve vincere per alimentare la corsa Champions, formazioni e tv - Roma 27 aprile 2025 - Le partite di stagione volgono ormai al termine e con solo 15 punti da assegnare da qui a fine campionato, chi ancora deve raggiungere i propri obiettivi cerca quello scatto nece ... 🔗msn.com

Pronostico Lazio-Parma, giocata "combo" per la sfida tra Baroni e Chivu - I biancocelesti vogliono dare continuità alla vittoria in casa del Genoa, ducali reduci dal prezioso successo a spese della Juventus ... 🔗tuttosport.com

Lazio-Parma, le probabili formazioni: Baroni punta ancora su Castellanos e Dia, torna Isaksen - Tanto in palio contro il Parma. Con tutte le dirette concorrenti che vincono la Lazio non potrà fare altrimenti contro gli emiliani. La squadra di Baroni sarà chiamata a tornare ... 🔗msn.com