Sabatini certo | Inter problema psicologico Fatto evidente

Sabatini si è pronunciato sulla sconfitta dell’Inter contro la Roma, indicando i problemi dei nerazzurri in questo momento della stagione. IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha perso contro la Roma per 0-1, trovandosi ora a 3 punti dal Napoli vittorioso contro il Torino con il punteggio di 2-0. A parlare della situazione dei nerazzurri è stato il giornalista Sandro Sabatini a Pressing, che si è così espresso sul punto: «La matematica non c’è ancora. Il dubbio è se sia il Napoli a star vincendo questo scudetto o l’Inter a starlo perdendo. Il problema non è solo fisico, ma anche psicologico. Si tratta di una squadra che, nel giro di una settimana, è passata dal massimo al minimo».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Sabatini certo: «Inter, problema psicologico. Inter-news.it - Sabatini certo: «Inter, problema psicologico. Fatto evidente» Leggi su Inter-news.it Sandrosi è pronunciato sulla sconfitta dell’contro la Roma, indicando i problemi dei nerazzurri in questo momento della stagione. IL RAGIONAMENTO – L’ha perso contro la Roma per 0-1, trovandosi ora a 3 punti dal Napoli vittorioso contro il Torino con il punteggio di 2-0. A parlare della situazione dei nerazzurri è stato il giornalista Sandroa Pressing, che si è così espresso sul punto: «La matematica non c’è ancora. Il dubbio è se sia il Napoli a star vincendo questo scudetto o l’a starlo perdendo. Ilnon è solo fisico, ma anche. Si tratta di una squadra che, nel giro di una settimana, è passata dal massimo al minimo».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «

Approfondimenti da altre fonti

Sabatini certo: «Se Inzaghi non vince neanche un trofeo sarà fallimento. Le riserve dell’Inter in Italia arriverebbero…» - di RedazioneSabatini certo: «Se Inzaghi non vince neanche un trofeo sarà fallimento. Le riserve dell’Inter in Italia arriverebbero…». Le parole del giornalista Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell’Inter al Podcast Controcampo. Le sue parole: «Il segno “tre” di Inzaghi? I tifosi dell’Inter come al solito si sono arrabbiati quando ho detto che lui ha la possibilità di vincere tutti e tre i trofei e di perdere tutti e tre: se vince tutti e tre è un eroe, se perde tutti e tre è un fallimento. 🔗internews24.com

Sabatini, dall’Inter a Ranieri: “La Roma deve fare la Champions” - -3 al ritorno in campo della Roma, un giorno in più rispetto al previsto per i funerali del Papa, e mentre Ranieri studia l’11 migliore da schierare contro i nerazzurri, con l’idea della coppia Dovbyk-Shomurodov in testa, parla Walter Sabatini a Il Tempo: “Che partita è per me? L’Inter è un grande rimpianto, un mio errore contrattuale, una scelta sbagliata a livello professionale per la quale ho rammarico. 🔗sololaroma.it

Djorkaeff è certo: «Per l’Inter l’esperienza della finale persa con il City farà la differenza» - di RedazioneDjorkaeff, ex Inter, a poche ore dal match contro il Feyenoord, ha parlato della possibilità che i nerazzurri tornino a giocare una finale di champions In una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Djorkaeff, ex Inter ed ex consigliere senior del presidente Fifa Infantino nonché testimonial del Mondiale per Club, a poche ore da Inter Feyenoord ha parlato delle possibilità che i nerazzurri tornino a giocare una finale di Champions League. 🔗internews24.com

Ne parlano su altre fonti

Sabatini: Inzaghi doveva essere espulso in Milan-Inter! Ecco cosa dice il regolamento; Sabatini: Litigai con Zhang e persi l'Inter, non me lo perdono. Quella sera con Salah...; Sabatini-Trevisani, volano stracci: “Ancora nascondete?” – “Ma che mi frega di Juve-Inter se…”; Motta a Yildiz: Ma chi ti credi di essere?. Il retroscena del fallimento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sabatini certo: «Inter, problema psicologico. Fatto evidente» - Sandro Sabatini si è pronunciato sulla sconfitta dell'Inter contro la Roma, indicando i problemi dei nerazzurri in questo momento della stagione. IL - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Sabatini sottolinea: «Inter, una costante negli ultimi 20 minuti!» - UNA COSTANTE – Sandro Sabatini ha parlato a Pressing di un problema presentatosi non raramente nella stagione 2024-2025 dell’Inter. Il giornalista, in tal senso, ha posto l’accento sulle difficoltà ... 🔗inter-news.it

Sabatini: “Sconfitta Inter? Mi incuriosisce quello che comporterà” - Il giornalista Sandro Sabatini, è intervenuto nel post-gara di Coppa Italia, tra Inter e Milan, persa dai nerazzurri per 0-3: “Mi sorprende di più la vittoria del Milan o la sconfitta dell’Inter? 🔗forzazzurri.net