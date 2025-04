Conte in conferenza | L’accesso alla Champions era cruciale Inter? Ho fatto scegliere ai ragazzi

Conte in conferenza stampa. La vittoria del Napoli contro il Torino ha un valore incredibile. Gli azzurri, dopo aver "gioito" per la sconfitta del Napoli, non hanno lasciato neppure le briciole al Torino di Vanoli. Non a caso, il successo ottenuto al Maradona permette alla squadra di godere del primato solitario in classifica. Il tecnico azzurro è poi intervenuto in conferenza stampa.

Conte in conferenza stampa: "Felici per l'accesso in Champions League"

Antonio Conte ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino. Il tecnico azzurro ha analizzato diversi aspetti importanti, i quali saranno cruciali nelle prossime settimane. L'allenatore, infatti, ha parlato della gestione futura visto che gli azzurri occupano il primo posto solitario in classifica.

