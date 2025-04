Fine vita il Tar boccia l?Emilia-Romagna | sospesa la delibera E la legge sul suicidio assistito è bloccata in Senato

Fine vita si continua a procedere in ordine sparso. Il Tar dell'Emilia Romagna ha accolto l'istanza avanzata della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini per. Ilmessaggero.it - Fine vita, il Tar boccia l?Emilia-Romagna: sospesa la delibera. E la legge sul suicidio assistito è bloccata in Senato Leggi su Ilmessaggero.it In Italia susi continua a procedere in ordine sparso. Il Tar dell'Emiliaha accolto l'istanza avanzata della consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini per.

Fine vita, Tar Emilia Romagna accoglie istanza sospensiva su suicidio assistito - (Adnkronos) – Il Tar dell’Emilia-Romagna ha accolto l'istanza di sospensiva della consigliera regionale Valentina Castaldini (Fi) per ottenere la sospensione delle delibere regionali che permettono il suicidio assistito in Emilia-Romagna, fissando al 15 maggio la trattazione collegiale. L’11 marzo 2024 la consigliera Castaldini aveva presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna contro la Regione, chiedendo l’annullamento delle […] L'articolo Fine vita, Tar Emilia Romagna accoglie istanza sospensiva su suicidio assistito proviene da Webmagazine24. 🔗.com

