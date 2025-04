L’Incubo di Tracy Tv8 | trama e finale spiegazione del film Tv8

L'Incubo di Tracy film Tv8 è diretto da David De Coteau nel 2021, conosciuto come The Wrong Mr. Right, tradotto letteralmente in italiano Mai fidarsi di una bionda. La protagonista del thriller passionale è Anna Marie Dobbins insieme a Vivica A.Fox, Krista Allen e Costola Hillis. Tornata a casa dal college, Jessica scopre che la madre ha un nuovo fidanzato, ma la giovane inizia ad avere dei sospetti.

L'Incubo di Tracy trama completa

La studentessa Jessica torna dal college per riabbracciare sua madre. In breve tempo viene a sapere che sua madre Tracy si è legata sentimentalmente con un uomo di nome Paul. Adesso i due convivono nella stessa casa, mentre Jessica dovrà accettere un lavoro nel ristorante di Sandra, amica di sua madre. Col passare del tempo, Jessica si accorge che Paul è sempre più aggressivo.

