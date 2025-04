Ucraina-Russia pressing Usa per negoziati | Settimana cruciale Zelensky | Nessun segnale che Mosca voglia fermarsi

Settimana cruciale per decidere se vogliamo continuare a impegnarci" nel negoziato per l'Ucraina. E' quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Nbc News, dopo l'incontro a Roma tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky e le accuse del presidente americano a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Si apre oggi, lunedì 28 aprile, "unaper decidere semo continuare a impegnarci" nel negoziato per l'. E' quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un'intervista a Nbc News, dopo l'incontro a Roma tra Donald Trump e Volodymyre le accuse del presidente americano a .

Se ne parla anche su altri siti

Nucleare Iran, al via negoziati con Usa - 14.30 Iniziati in Oman i colloqui indiretti tra Iran e Usa sul programma nucleare iraniano. Nel 2018, durante il primo mandato Trump, gli Usa erano usciti dal precedente accordo. I delegati interloquiranno attraverso un mediatore del Paese ospite: la formula indiretta è quella scelta da Teheran, dopo aver respinto la proposta statunitense di un negoziato diretto. Per l'Iran partecipa il ministro degli Esteri Araghchi, per gli Usa l'inviato Witkoff, arrivato da Mosca dopo un colloquio con il presidente russo Putin. 🔗servizitelevideo.rai.it

Axios: a Roma i negoziati Usa-Iran - 2.39 Il prossimo incontro tra Stati Uniti e Iran si terrà probabilmente sabato a Roma.Al centro dei colloqui ci sarà il dossier nucleare iraniano. Lo riporta il sito d'informazione americano Axios, specializzato in notizie di politica e diplomazia, che cita fonti secondo cui sarebbero stati gli USA a proporre la capitale italiana come sede dell'incontro. Al tavolo parteciperanno anche i mediatori dell'Oman, già attivi in precedenti tentativi di dialogo tra le parti. 🔗servizitelevideo.rai.it

Zelensky chiude a Trump: «Mai agli Usa le nostre centrali elettriche». Lunedì a Riad nuovi negoziati sul cessate il fuoco - Cedere il controllo delle centrali elettriche e nucleari agli Stati Uniti? Anche no. È la risposta che fa pervenire oggi Volodymyr Zelensky, il giorno dopo la «sollecitazione» arrivata al telefono da Donald Trump. Nel dar conto della conversazione tra i due leader, ieri sera la Casa Bianca aveva sottolineato come si fosse parlato anche della possibilità che gli Usa si facciano carico del controllo di quelle infrastrutture energetiche critiche. 🔗open.online

Se ne parla anche su altri siti

Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: Settimana cruciale. Zelensky: Nessun segnale che Mosca voglia fermarsi; Trump e i primi 100 giorni di mandato: popolarità in calo per il tycoon; Guerra Ucraina - Russia, le news del 2 aprile. Attacco russo sulla città di Zelensky: 3 morti; Ucraina: Mosca frena sulla tregua, pressing della Casa Bianca. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ucraina-Russia, pressing Usa per negoziati: "Settimana cruciale". Zelensky: "Nessun segnale che Mosca voglia fermarsi" - Il segretario di Stato americano Marco Rubio si interroga sulla possibilità di continuare o meno 'l'impegno' nel negoziato. Il portavoce del Cremlino Peskov: 'Molte posizioni tra Mosca e Kiev coincido ... 🔗adnkronos.com

Guerra Ucraina Russia, “Zelensky pronto a cessate il fuoco”/ Putin: “Pronti a negoziare, no precondizioni” - Guerra Ucraina Russia ultime notizie: "Zelensky pronto a cessate il fuoco" secondo Macron. Apertura di Putin: "Pronti a negoziare". Pressing Trump ... 🔗ilsussidiario.net

Sangue sui negoziati. Il pressing europeo e la rabbia degli Usa. "Superati i limiti" - C'è un paradosso nell'ennesima strage di civili innocenti commessa dai russi. Il paradosso è che il sangue delle 34 persone inermi trucidate dai missili russi possano davvero risvegliare l'orgoglio e ... 🔗informazione.it