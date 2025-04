Open Var AIA ci siete? Ma l’audio di Inter-Roma su N’Dicka-Bisseck?

Open Var, format di DAZN promosso dall’AIA, non è passato l’audio di Inter-Roma sul contatto da rigore di N’Dicka su Bisseck.TUTTO TACE – Ma si dai, chi se ne frega dell’Inter che sta lottando e duellando con il Napoli per lo scudetto?! Incredibile quanto successo nell’ultima puntata di Open VAR, andata in diretta su DAZN. Durante il mini format, con ospite in collegamento da Lissone Mauro Tonolini (dirigente dell’AIA), non si è minimamente parlato del fallo da rigore di Evan N’Dicka su Yann Aurel Bisseck in Inter-Roma. Nessun audio, probabilmente è sparito! Oppure non è stata trovata nessuna giustificazionespiegazione per dire che l’arbitro, il signor Micheal Fabbri, aveva fatto bene? Fatto sta, che tutto tace. E in giro si parla sempre della fantomatica Marotta League, che dovrebbe favorire l’Inter. Inter-news.it - Open Var, AIA ci siete? Ma l’audio di Inter-Roma su N’Dicka-Bisseck? Leggi su Inter-news.it Tutto sparito, insabbiato: oggi aVar, format di DAZN promosso dall’AIA, non è passatodisul contatto da rigore disu.TUTTO TACE – Ma si dai, chi se ne frega dell’che sta lottando e duellando con il Napoli per lo scudetto?! Incredibile quanto successo nell’ultima puntata diVAR, andata in diretta su DAZN. Durante il mini format, con ospite in collegamento da Lissone Mauro Tonolini (dirigente dell’AIA), non si è minimamente parlato del fallo da rigore di Evansu Yann Aurelin. Nessun audio, probabilmente è sparito! Oppure non è stata trovata nessuna giustificazionespiegazione per dire che l’arbitro, il signor Micheal Fabbri, aveva fatto bene? Fatto sta, che tutto tace. E in giro si parla sempre della fantomatica Marotta League, che dovrebbe favorire l’

Se ne parla anche su altri siti

Bologna-Milan, l’AIA e il VAR su Fabbian: “Tocco di mano non punibile” - Mauro Tonolini, esponente dell'AIA, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'assist di mano di Giovanni Fabbian in Bologna-Milan 🔗pianetamilan.it

AIA, il presidente Zappi: “Strada tracciata sul VAR a chiamata, centralità dell’arbitro dovrà rimanere fondamentale” - “L’Aia deve essere una casa di vetro, come sempre lo è stata, al di là delle maldicenze e dei retropensieri. Noi dobbiamo lavorare sempre di più, affinché questa convinzione pervada integralmente tutto il mondo del calcio”. Parla così il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, intervenuto a Radio Crc all’indomani dell’annuncio di un paio di novità importanti che vedremo a breve negli stadi italiani. Si tratta del VarDict, ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var, e in Coppa Italia dell’audio dell’arbitro dopo un On Field Review. 🔗sportface.it

Rosso a Tomori in Empoli-Milan, l'AIA: "Limite del protocollo Var. Cacace era da giallo, corretto non intervenire" - Il Milan ha vinto ad Empoli, ma la partita del Castellani si è presa gli onori della cronaca anche per le tante polemiche che hanno accompagnato... 🔗calciomercato.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Como-Juve non è finita, monta la rabbia a Open Var: “Vergognatevi, è una follia”; Arbitri e Var, che disastro in Serie A: l'ammissione in diretta tv di due errori gravi; DAZN, FIGC e AIA rilanciano OPEN VAR con analisi esclusive e i dialoghi dell'arbitro; “C’è una discriminante”: Gatti, il tocco di mano in Como-Juve a Open Var. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Open Var, la spiegazione dell’AIA sul rosso di Tomori: come stanno le cose - Ieri, nel corso del consueto appuntamento con Open Var, su Dazn, Elenito Di Liberatore, in rappresentanza dell'AIA, ha spiegato cosa è accaduto. Le sue parole: "Il VAR non è potuto intervenire ... 🔗msn.com

Fallo di mano da rigore di Carlos Augusto? Il parere dell’AIA - Tutti i principali episodi della trentatreesima giornata di Serie A commentati nel format Open VAR: ecco quali ... 🔗gianlucadimarzio.com

Mancato rigore su Sanabria in Torino-Genoa, l'Aia ammette: "Errore sia dell'arbitro sia del Var" - IL COMMENTO A OPEN VAR - Nel corso della puntata di "Open Var" su DAZN, Elenito Di Liberatore del CAN (Commissione Arbitro Nazionale, Organo Tecnico dell'AIA ... "Errore sia da campo sia da ... 🔗msn.com