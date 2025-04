Lo slot paga un tributo musicale a Klopp

slot si è assicurato di rendere omaggio a Jurgen Klopp per la fondazione che ha lasciato a Liverpool dopo aver conquistato il titolo della Premier League nella sua prima stagione in carica.Il Liverpool aveva bisogno solo di un punto contro il Tottenham per assicurarsi un titolo record del 20 ° campionato inglese e, sebbene siano rimasti indietro in anticipo a un header di Solanke Dominic, alla fine hanno raggiunto il loro obiettivo con stile.Luis Diaz ha pareggiato prima che Alexis Macallister e Cody Gakpo abbiano dato il comando di Liverpool prima dell'intervallo, con il 28 ° gol della stagione di Mohamed Salah e un goal proprio di Destiny Udogie che ha arrotondato un'enorme vittoria per 5-1.Il Liverpool ha un vantaggio inattaccabile di 15 punti sull'Arsenal al secondo posto con quattro partite da giocare e ha perso solo due volte in campionato per tutta la stagione.

