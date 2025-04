L’onda gioiosa dei 200mila adolescenti | Vogliamo un altro Francesco

Repubblica.it - L’onda gioiosa dei 200mila adolescenti: “Vogliamo un altro Francesco” Leggi su Repubblica.it I ragazzi del Giubileo dei teenager: “Andava in tv, conosceva i social, siamo nati e cresciuti con lui, era anziano sì ma con il cuore giovane. Era uno di noi”.

Roma, 28 aprile 2025 – I volti dei ragazzi, quelli che cercano la bussola e l'avevano trovata nel Papa della Misericordia. Si è rivolto a loro ieri il cardinale Pietro Parolin - che resta saldamente tra i papabili - nella messa in suffragio di Francesco, piazza San Pietro era affollata da 200mila persone. Ma il colpo d'occhio è tutto per i giovani arrivati a Roma da ogni angolo del pianeta, per tre giorni sono stati i protagonisti del Giubileo dedicato agli adolescenti.

