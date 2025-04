Gaza Qatar | Progressi nei negoziati per la tregua | Hamas | almeno 50 palestinesi uccisi domenica negli attacchi dell' esercito israeliano

Tgcom24.mediaset.it - Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Hamas: almeno 50 palestinesi uccisi domenica negli attacchi dell'esercito israeliano Leggi su Tgcom24.mediaset.it L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: "Positivi i colloqui con l'Iran sul nucleare"

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Morti 40 palestinesi in attacchi dell'esercito israeliano - Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi e 5 anni di tregua. L'Onu: "Esaurite le nostre scorte alimentari nella Striscia". Summit in Oman, Usa: colloqui su nucleare con Iran positivi 🔗tgcom24.mediaset.it

Progressi nei colloqui su Gaza: il Qatar media tra Hamas e Israele - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David Barnea, che avrebbe incontrato lo stesso al-Thani. Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, nella conferenza stampa con il premier, ha detto che "Hamas è più disposta ad accettare un accordo che vada oltre un cessate il fuoco e mira a trovare una soluzione a lungo termine alla crisi con Israele". 🔗quotidiano.net

Gaza, iniziati i negoziati Hamas-Israele: cosa può accadere adesso - Al Cairo sono iniziati i negoziati tra Israele e Hamas sul futuro del cessate il fuoco a Gaza. E se la prima fase della tregua termina sabato 1 marzo, ancora si sa molto poco circa gli sviluppi della seconda fase, quella che dovrebbe prevedere il rilascio degli ultimi ostaggi e il ritiro completo delle truppe israeliane dalla Striscia. Il nodo del Corridoio Filadelfia Una clausola dell’attuale accordo di pace impone a Israele di iniziare a ritirarsi dal Corridoio Filadelfia. 🔗it.insideover.com

Qatar: progressi in negoziati al Cairo. A Gaza, 51 morti in 24 ore - Netanyahu ha affermato che Israele distruggerà i reattori nucleari e gli impianti di arricchimento dell'Iran Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele distruggerà i rea ... 🔗msn.com

Qatar, 'progressi in negoziati su tregua a Gaza' - Il premier del Qatar Abdulrahman al-Thani ha dichiarato di "aver visto progressi nei colloqui su Gaza giovedì". Lo riferisce al Jazeera. A Doha nei giorni scorsi è arrivato il capo del Mossad, David B ... 🔗ansa.it

Gaza, Qatar: "Progressi nei negoziati per la tregua" | Morti 40 palestinesi in attacchi dell'esercito israeliano - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 569. Almeno 40 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaz ... 🔗msn.com