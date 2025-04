Il cimitero acattolico di Roma vieta le bandiere rosse per Gramsci

Repubblica.it - Il cimitero acattolico di Roma vieta le bandiere rosse per Gramsci Leggi su Repubblica.it Rifondazione denuncia il no della direttrice della struttura: “Ci ha detto che sono divisive”

Altre fonti ne stanno dando notizia

All’ombra della Piramide: il cimitero Acattolico di Roma - Sabato 19 aprile 2025, ore 11:15. Attenzione: i posti sono limitati. Il cimitero acattolico di Roma rappresenta uno dei luoghi di sepoltura, tuttora in uso, più antichi in Europa. Questo si trova a ridosso di due antichi monumenti: la Piramide di Caio Cestio e le Mura Aureliane. Il cimitero... 🔗romatoday.it

Si ricorda Antonio Gramsci? Vietate bandiere e drappi rossi. L’inedito caso al Cimitero Acattolico di Roma - Niente bandiere, né drappi. La circostanza a dir poco anomala se non incredibile di non poter esporre niente di rosso alla commemorazione sulla tomba di Antonio Gramsci è avvenuta oggi, come denunciano i dirigenti di Rifondazione Comunista. Intellettuale, fondatore del Pci, antifascista, Gramsci – come sanno tutti – è morto dopo undici anni di sofferenze nelle prigioni fasciste, il 27 aprile 1937. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cimitero Acattolico di Roma, la storia d’amore dietro la scultura più commovente di Roma - Roma non è soltanto la città eterna ma anche romantica. Avete mai sentito parlare dell’Angelo del Dolore, la scultura che si trova all’interno del cimitero acattolico circondato dalle Mura Aureliane in zona Testaccio? La statua racchiude una storia d’amore unica ed emozionante che tutti devono conoscere. Angelo del doloreRoma Angelo del dolore: storia e curiosità sull’opera Si chiama Angelo del Dolore la meravigliosa scultura in marmo e pietra realizzata nel 1894 da William Wetmore Story per onorare la moglie morta Emelyn. 🔗funweek.it

Su questo argomento da altre fonti

È morto Furio Colombo: i funerali del giornalista al cimitero acattolico di Roma; È morto Furio Colombo, una vita tra giornalismo e politica; È morto Furio Colombo, il famoso giornalista e politico aveva 94 anni: l'annuncio della famiglia; Giornata della lingua Madre Visita al Cimitero Acattolico. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Il cimitero acattolico di Roma vieta le bandiere rosse per Gramsci - Sono arrivati con le bandiere rosse del partito di Rifondazione comunista e una della pace in spalla, le rose rosse in mano. Pronti per commemorare l’anniversario, il numero 88, della morte di Antonio ... 🔗repubblica.it

Vietate le bandiere rosse alla commemorazione per Gramsci al cimitero acattolico di Roma - La federazione romana di Rifondazione Comunista attacca la direzione della struttura: “Ha definito divisivo il colore. Una cosa mai vista prima” ... 🔗roma.repubblica.it

La commemorazione per Gramsci, Rifondazione denuncia: 'Vietate le bandiere rosse' - Barbera: 'La direttrice del cimitero acattolico di Roma ci ha detto che il rosso sarebbe stato divisivo' (ANSA) ... 🔗ansa.it