Debiti e conti in rosso | il Trivulzio vende un altro palazzo da 12 milioni senza avvisare gli inquilini

Monica ha scoperto di non abitare più in un palazzo di proprietà del Pio Albergo Trivulzio per caso. Ha controllato sul sito del Pat e ha trovato la delibera del 14 aprile: il palazzo di via Poma 48 è stato ceduto al fondo immobiliare gestito da Invimit, società partecipata al 100 percento dal.

