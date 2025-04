Napoli doppietta di McTominay e fuga scudetto | Inter a -3

Napoli – È tutto facile per il Napoli, che travolge il Torino 2-0 e si lancia in fuga nella volata scudetto. Grazie alla prima doppietta italiana di Scott McTominay, gli azzurri conquistano tre punti pesantissimi e si portano a +3 sull’Inter di Simone Inzaghi quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. Ora l’inerzia del torneo e un calendario favorevole sembrano spingere con forza la squadra di Antonio Conte verso il sogno tricolore: Lecce, Genoa, Parma e Cagliari sono gli ultimi ostacoli da superare.L’Inter, bloccata anche dalla Roma con lo stesso risultato subito a Bologna (1-0), si allontana ulteriormente. Serviva un altro Torino per sperare di restare in corsa, ma fin dai primi minuti la differenza di motivazioni tra le due squadre è stata evidente. Già al 2’ Lukaku si era reso pericoloso, preludio di un dominio chiaro. Thesocialpost.it - Napoli, doppietta di McTominay e fuga scudetto: Inter a -3 Leggi su Thesocialpost.it – È tutto facile per il, che travolge il Torino 2-0 e si lancia innella volata. Grazie alla primaitaliana di Scott, gli azzurri conquistano tre punti pesantissimi e si portano a +3 sull’di Simone Inzaghi quando mancano quattro giornate alla fine del campionato. Ora l’inerzia del torneo e un calendario favorevole sembrano spingere con forza la squadra di Antonio Conte verso il sogno tricolore: Lecce, Genoa, Parma e Cagliari sono gli ultimi ostacoli da superare.L’, bloccata anche dalla Roma con lo stesso risultato subito a Bologna (1-0), si allontana ulteriormente. Serviva un altro Torino per sperare di restare in corsa, ma fin dai primi minuti la differenza di motivazioni tra le due squadre è stata evidente. Già al 2’ Lukaku si era reso pericoloso, preludio di un dominio chiaro.

