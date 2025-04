Beni durevoli Ferrara tiene nei consumi ma frena sulle due ruote | spesi 519 milioni

consumi di Beni durevoli nella nostra provincia hanno raggiunto nel 2024 una quota di 519 milioni di euro, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Un dato incoraggiante, seppur leggermente al di sotto della media regionale del +4,7%, secondo l’osservatorio stilato da Findomestic. Ferraratoday.it - Beni durevoli, Ferrara tiene nei consumi ma frena sulle due ruote: spesi 519 milioni Leggi su Ferraratoday.it dinella nostra provincia hanno raggiunto nel 2024 una quota di 519di euro, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Un dato incoraggiante, seppur leggermente al di sotto della media regionale del +4,7%, secondo l’osservatorio stilato da Findomestic.

