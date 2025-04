Dramma nel salernitano infermiera trovata morta in casa | si indaga

Dramma, questa mattina, a Cava de' Tirreni, dove una donna (ex infermiera presso il locale ospedale) è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. I familiari non riuscivano a mettersi in contatto con lei. E così - riporta La Città - è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco.

