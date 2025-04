Una domenica senza fine storia incredibile di un anarchico durante la Liberazione di Milano

storia che prende spunto da un personaggio reale, il partigiano anarchico Laureano Cerrada Santos, che il 29 aprile del 1945 mentre tutti i milanesi stanno festeggiando la fine del fascismo, ha in mente un piano rivoluzionario. Ecodibergamo.it - «Una domenica senza fine», storia incredibile di un anarchico durante la Liberazione di Milano Leggi su Ecodibergamo.it L’INTERVISTA. Il giornalista e scrittore Paolo Maggioni ha pubblicato unache prende spunto da un personaggio reale, il partigianoLaureano Cerrada Santos, che il 29 aprile del 1945 mentre tutti i milanesi stanno festeggiando ladel fascismo, ha in mente un piano rivoluzionario.

“Una domenica senza fine”, la storia dei partigiani anarchici a cui la Liberazione italiana non bastava - È la domenica del 29 aprile, a Milano. La città – e l’Italia – è stata liberata dai nazifascisti, Benito Mussolini è stato ucciso il giorno prima e, nottetempo, il suo corpo, insieme a quelli dell’amante Clara Petacci e di altri 16 giustiziati, sono stati scaricati in piazzale Loreto. Nel capoluogo si attende, a momenti, l’arrivo dell’esercito statunitense. Intanto dalle prime ore dall’alba migliaia di persone si muovono in un’unica direzione: piazzale Loreto, appunto, luogo dell’eccidio di 15 partigiani, meno di un anno prima, e ora palcoscenico finale del burattinaio che per più di un ... 🔗ilfattoquotidiano.it

