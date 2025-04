San Pietro Chanel | il martire venerato il 28 aprile

Pietro Chanel è uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica, celebrato il 28 aprile. Nato in Francia nel 1803, Chanel è conosciuto per il suo straordinario impegno missionario e il suo martirio che lo ha portato alla santità. La sua vita e il suo sacrificio sono ricordati in tutto il mondo, specialmente nelle comunità cristiane del Pacifico, dove il suo lavoro ha avuto un impatto significativo.Chi era San Pietro ChanelPietro Chanel nacque il 12 luglio 1803 a Cuet, un piccolo villaggio in Francia. Fin da giovane, manifestò una forte vocazione religiosa, entrando nel seminario di Belley. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1827, Chanel sentì il desiderio di dedicarsi alle missioni estere. Fu così che nel 1831 si unì alla Società di Maria, un ordine religioso impegnato nelle missioni. Quotidiano.net - San Pietro Chanel: il martire venerato il 28 aprile Leggi su Quotidiano.net Sanè uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica, celebrato il 28. Nato in Francia nel 1803,è conosciuto per il suo straordinario impegno missionario e il suo martirio che lo ha portato alla santità. La sua vita e il suo sacrificio sono ricordati in tutto il mondo, specialmente nelle comunità cristiane del Pacifico, dove il suo lavoro ha avuto un impatto significativo.Chi era Sannacque il 12 luglio 1803 a Cuet, un piccolo villaggio in Francia. Fin da giovane, manifestò una forte vocazione religiosa, entrando nel seminario di Belley. Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1827,sentì il desiderio di dedicarsi alle missioni estere. Fu così che nel 1831 si unì alla Società di Maria, un ordine religioso impegnato nelle missioni.

