Impallomeni | Finale di Coppa Italia? Nella partita secca il Milan è superiore

Impallomeni ha parlato del Milan in vista della Finale di Coppa Italia contro il Bologna Pianetamilan.it - Impallomeni: “Finale di Coppa Italia? Nella partita secca il Milan è superiore” Leggi su Pianetamilan.it Intervenuto a Tmw Radio, Stefanoha parlato delin vista delladicontro il Bologna

Ne parlano su altre fonti

Coppa Italia Pallanuoto, dove vedere la finale Pro Recco-Savona in tv - Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l'AN Brescia, campione uscente. I lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che torna a contendersi una finale di Coppa Italia... 🔗genovatoday.it

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

LIVE Conegliano-Milano 3-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: sesto trionfo per le Pantere! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12: Milano ha perso 3-0, a differenza delle due finali precedenti quando trascinò Conegliano al quinto set ma questa Conegliano è difficilissima da scalfire e in parte le lombarde ci sono riuscite, non riuscendo però a completare l’opera nel finale di un primo set dove hanno avuto ben cinque palle per chiudere ma non le hanno sfruttate. La Numia esce comunque a testa alta dalla finale e mercoledì ci riproverà a Villorba, in campionato, sempre contro Conegliano 17. 🔗oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

Impallomeni: Fiorentina, Palladino un predestinato. Inter-Roma una finale per i giallorossi; Impallomeni: Motta scelta sbagliata ma io non andrei avanti con Tudor. Le parole di Conte...; Impallomeni: Rinvii? Così la Serie A è condizionata. Scudetto, ora vincerà chi sarà più scaltro; L'OPINIONE - Impallomeni: A Bologna come una finale per l'Inter, questa è una tappa pro-Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Impallomeni: "Motta scelta sbagliata ma io non andrei avanti con Tudor. Le parole di Conte..." - Stefano Impallomeni, a TMW Radio, ha parlato anche di Juventus: Chi si prende la finale di Coppa Italia tra Inter e Milan? "In questa stagione deludente del Milan, Udinese e Atalanta sono ... 🔗tuttojuve.com

Impallomeni: «Inter deve pensare ad un altro calcio! La soluzione» - Stefano Impallomeni cerca di dare un consiglio a Simone Inzaghi sul finale di stagione della sua Inter. Su TMW Radio l'opinionista parla così dopo il - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

La finale di Coppa Italia sarà Bologna-Milan: i rossoblu battono ancora l’Empoli per lo storico traguardo - Dopo la netta vittoria dell'andata, il Bologna batte 2-1 l'Empoli anche al ritorno qualificandosi alla finale della Coppa Italia 2024-2025 contro il Milan ... 🔗fanpage.it