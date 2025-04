Lecce | Partita dei valori calpestati Bus dei giocatori salentini accolto dall’applauso dei tifosi nerazzurri Settore ospiti listato a lutto

Retegui risponde a Karlsson: 1-1 di rigore tra Atalanta e Lecce nella “partita dei valori calpestati” - Bergamo. Dignità. Quella di presentarsi comunque ad una partita che in altri universi neanche così paralleli non si sarebbe mai dovuta disputare in questi tempi. Quella di giocare a testa alta, onorando la memoria di Graziano Fiorita. Oltre il risultato. In un clima che fino al quarto d’ora del primo tempo ha ballato tra il surreale e il grottesco — come giustamente doveva essere. Perché Atalanta-Lecce è terminata 1-1, si è giocata per volontà della Lega Serie A di domenica sera, rimandata di sole quarantott’ore rispetto all’orario originario, dopo il lutto che ha colpito la società ... 🔗bergamonews.it

Atalanta-Lecce, il comunicato dei salentini: “Giocheremo la partita dei valori calpestati” - A poche ore dal fischio d’inizio della gara del Gewiss Stadium, i giallorossi non ci stanno: ecco la nota del club Una perdita impossibile da digerire. Il Lecce partito alla volta di Bergamo per il fischio d’inizio della sfida contro l’Atalanta ha ancora nel cuore e nella testa il ricordo di Graziano Fiorita, fisioterapista scomparso tre giorni fa. Una perdita straziante per il club giallorosso che ha comunque deciso di rispettare la decisione della Lega che ha fissato per questa sera alle 20. 🔗calciomercato.it

Il Lecce protesta contro la Lega di Serie A: “La partita dei valori calpestati” - Neanche l’intervento fatto nella giornata di ieri da parte del ministro dello Sport Andrea Abodi, è servito a far cambiare idea alla Lega di serie A. Abodi è intervenuto direttamente sui vertici calcistici per invitarli a riconsiderare un rinvio della gara tra Atalanta e Lecce, in segno di rispetto per il grave lutto che ha colpito il sodalizio giallorosso. Nonostante il sollecito dello stesso Abodi, la Lega è rimasta salda sulla sua posizione, negando il posticipo dell’incontro. 🔗sportface.it

